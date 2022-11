¿Qué pedagogía?

Ha faltado pedagogía en España sobre lo que son los derechos históricos de Navarra. Lo ha dicho en el Senado la presidenta de Navarra, María Chivite. Y es cierto. Con frecuencia se confunden derechos con privilegios. Pero es curioso que lo diga pocos días después de que el Gobierno central y EH Bildu hayan puenteado al Ejecutivo foral con todas las letras. Así que se necesita mucha pedagogía, pero no solo hacia el resto de España, también en el Gobierno de Pedro Sánchez, que tendría que saber que las competencias de Navarra, como la de Tráfico, se negocian y se acuerdan entre gobiernos, no con un partido, para más inri, independentista. Y si Sánchez no lo sabía, para eso está Chivite. Pero al presidente y a su gobierno les importa cero el régimen foral, por eso, quizás, ningún ministro de su amplio gabinete se acercó hasta la Cámara Alta a celebrar junto a los representantes navarros el 40 aniversario del Amejoramiento.