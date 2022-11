Acuerdos y pactos a precio de sangre

Las treinta monedas con las que se vendió a Jesús, nadie las quiso después de que Judas las devolviera al Templo porque eran precio de sangre. Hemos vuelto a ver la máxima expresión en Navarra estos días de la miseria, de venderse por el poder y de la traición a quienes dieron su sangre y su vida defendiendo la libertad de todos, la libertad de Navarra y la libertad de España. El secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la aprobación de la Presidenta de Navarra, María Chivite, y del navarro Secretario de organización Santos Cerdán, y de su portavoz Ramón Alzórriz, han pactado que salga la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, a cambio de que Bildu- Batasuna les apruebe los presupuestos. Es verdad que ya era un acuerdo que se había hecho y vendido muchas veces antes, la última esta legislatura de Navarra con Remírez como consejero, incluso con fecha fijada, pero de lo que nada se sabía hasta ahora. Pero esta vez lo han pactado y vendido con quien fue responsable del periódico Egin, quien tituló, llegando así a los límites de la miseria humana, al día siguiente de que la Guardia Civil liberara en Mondragón a José Antonio Ortega Lara después de 532 días de secuestro en un zulo bajo tierra, “Ortega Lara vuelve a la Cárcel”, porque su trabajo era Funcionario de Prisiones. ETA, Batasuna, Bildu, Kas, EKIN, y todos los que se agrupan y se han agrupado siempre entorno al Movimiento Nacional de Liberación Vasco, han mantenido y mantienen hasta el día de hoy un objetivo meridiano y muy claro: eliminar Navarra, acabar con su milenaria historia, debilitar lo máximo posible España, y construir su arcadia republicana comunista en su imaginaria Euskal Herría. No olvidemos nunca que el objetivo que tienen es acabar con Navarra, España y toda nuestra milenaria historia.

Por eso les decimos alto y claro que mientras quede un navarro en pie, un español en pie, un cristiano en pie, un padre o madre, abuelo o abuela de familia en pie, una cruz de cualquier monte de Navarra que sostener en pie, no pasaran. Por eso también entendemos y defendemos que no se debe olvidar cuando se tenga que votar qué cosas está haciendo hoy el partido socialista de Navarra y el PSOE, que ya dijeron en campaña electoral que “nunca nunca nunca” iban a pactar con Bildu- Batasuna, que no iban a poder dormir por la noche si pactaban con Iglesias en Madrid, y tantas cosas más que hielan la sangre y que la hemeroteca ya se encarga día a día de desmontar. Pues bien, la realidad a día de hoy es a que es han pactado, han hecho todo lo que dijeron que no iban a hacer, han helado la sangre de muchas víctimas de ETA y de sus familias, en Navarra y España -muchísimas también socialistas- han traicionadoninado una vez más a sus votantes, a las víctimas, a la Guardia Civil y a todos los navarros. Esperamos que, como pasó con las treinta monedas de Judas, nadie las quiera, siempre se les recuerde y no se les vote en las próximas elecciones ni autonómicas, ni municipales ni nacionales.

El ministro de Presidencia del PSOE, el señor Bolaños, respondía hace dos días a las críticas que por este pacto de sangre se le hacían en el Congreso de los Diputados, diciendo que no puede ser que se siga abrazado continuamente a las victimas, y le respondemos alto y claro que sí, que estuvimos, que seguimos y seguiremos siempre abrazados a las víctimas de ETA de y a la Guardia Civil en Navarra y en España. Lo que no abrazaremos nunca mientras vivamos es lo que ha abrazado y sigue abrazando este partido socialista, el hacha y la serpiente de los herederos.