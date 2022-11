Fútbol de las cavernas

Los incidentes en los campos de fútbol regional de Navarra se repiten cada vez con más frecuencia. Mientras la sociedad sigue evolucionando, hay quienes parecen empeñados en retroceder a la época de las cavernas. Es vergonzoso que cada fin de semana agentes de distintos cuerpos policiales se tengan que pasar por algún campo para mediar en trifulcas y peleas. Si no es entre el público, la gresca la montan jugadores y técnicos. Bochornoso. ¿Estos son los valores del deporte? Como protagonistas del juego, futbolistas y entrenadores son los primeros que deben dar ejemplo con su comportamiento. Y el que no sepa hacerlo, que no se acerque a un campo o un banquillo nunca más. ¿Hasta dónde va a llegar este despropósito? Ni el fútbol ni ningún otro deporte pueden dar cobijo a quienes no saben comportarse ni manejarse con unos mínimos de educación. Los energúmenos que se queden en su casa.