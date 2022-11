¿Dónde queda Izquierda Unida?

Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso ha debido pensar el ex Pablo Iglesias de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, “alguien que no era del partido”, a la que colocó bien colocada y ahora se le sube a las barbas con su proyecto Sumar. El encaje de todas las “confluencias” de la izquierda nunca ha sido fácil. La experiencia más reciente, la andaluza, es el mejor ejemplo de la lucha de egos y la incapacidad para los acuerdos, que desembocó en un auténtico desastre. Entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz anda el juego. Y el clima envenenado. Aquí, no llega la sangre al río. Va madurando la fórmula Contigo Navarra, que pretende evitar batallas inútiles en el espacio político de la izquierda. Podemos, IU, Batzarre y demás van haciendo sus deberes: la podemita Begoña Alfaro, candidata a la presidencia del Gobierno; Txema Mauleón, de Batzarre, a la alcaldía de Pamplona... ¿E Izquierda Unida?