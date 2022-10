A mi hermano Jose Mari

Por si acaso no le ha llegado y como sé que le va a gustar saberlo, quiero con estas líneas detallarle como fue su despedida. Lo primero que tiene que saber es que hay muchísima gente que le quiere: su familia, su cuadrilla, sus compañeros de trabajo y demás amigos . Le habría gustado conocer a su tocayo Jose Mari, su “ángel de la guarda” que en la pequeña localidad de Arduy (Francia) tiene un pequeño tanatorio junto con su hija, donde descansó antes de venir a Burlada, y que además tiene un corazón que no le cabe en su pecho. Un hombre entrañable, humano -vamos, como diría mi hermano, de los que ya no hay-.

Sus compañeros del alma, que no nos han dejado ni un momento solos, ¡qué grandes personas! Policías Municipales y Forales nos han dado a conocer quién era Jose Mari en el trabajo, una buena persona, profesional, organizada, calculadora, empática, colaboradora… Le quieren mucho y les deja un vacío muy grande. También estuvieron presentes compañeros y compañeras suyos y de la Tina, de nuestro querido colegio Luis Amigó, del instituto Ibaialde, de la universidad, “las solanas”, la cuadrilla de su hijo Sergio, los amigos del Judo, los compañeros de trabajo de Tina, sus grupos de montaña, sus vecinos, y muchas más personas que le aprecian y le quieren. En el crematorio, con las mejores galas de sus compañeros, se fue al ritmo de los Secretos, su grupo del alma, con su canción favorita “Pero a tu lado” con su sobrino Mikel de maestro de ceremonias. Su funeral fue de su estilo, sencillo sin interrupciones, con la iglesia abarrotada, y con un “Agur, Agur” de sus compañeros del coro de Policía Foral que retumbó hasta el cielo - seguro que lo escuchó-.

Para finalizar quiero que sepa que las dos familias hemos estado muy unidas, integradas en una sola familia, y poniendo todos y cada uno nuestro granito de arena para que se marchara orgulloso de esta gran familia que tiene, que no le va a olvidar nunca y que le quiere mucho. Nuestro padre nos ha vuelto a dar una lección de vida, estando sereno y fuerte. Ya descansa junto con la mamá, que conociéndoles a los dos ya estarán tramando algo por allí arriba. Cuidaremos de sus queridísimos Tina y Sergio, no tenga duda. Descanse en paz.

Félix Vergara Salguero, hermano de José María Vergara, responsable de la Policía Foral fallecido hace unos días