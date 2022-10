El amago del Grupo Volkswagen de dar marcha atrás en la gigafactoría de baterías que tiene proyectada en la localidad valenciana de Sagunto, con la previsión de crear 3.000 empleos, ha dejado al descubierto una falla en la gestión de los PERTE que se nutren de los millonarios fondos europeos. La advertencia de la compañía de que la iniciativa puede quedar en agua de borrajas si el Gobierno Sánchez no aumenta el volumen de inversión que puedan recibir del PERTE del vehículo eléctrico, ha sido respondida con el compromiso de acelerar las ayudas. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reaccionado con extraordinaria rapidez ante las dudas de Volkswagen, anunciando la ampliación a 877 millones de euros las ayudas públicas a repartir en el marco del Proyecto del Vehículo Eléctrico, lo que supone aumentar en casi 300 millones de euros los fondos adjudicados en la resolución provisional. Una reacción que no solo da la medida de lo que está en juego de la mano del gigante automovilístico alemán. También viene a dar la razón implícita al toque de atención que se suma a otros, sobre el modo en que la Administración central está gestionando los recursos que llegan de Europa. Nadie puede obviar el desafío burocrático que representa una movilización de fondos sin precedentes, tanto por la cuantía como por el necesario control que ello implica. Pero esta constatación no exime al Ejecutivo central de ofrecer todas las garantías para que las empresas participantes en dichos proyectos cuenten con las asignaciones económicas que los hagan posible. La presidenta navarra, María Chivite, señaló ayer que en ningún caso está en cuestión la electrificación de la planta de Volkswagen en Navarra, a pesar de que el grupo automovilístico alemán siempre la ha condicionado a las ayudas del PERTE. En los próximos días se acabará la incertidumbre, cuando el ministerio de Industria asigne los fondos.