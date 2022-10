Dos ambulancias y dos traslados: los protocolos en Navarra deben ser revisados

La madrugada del lunes al martes, en el municipio donde vivimos, Lodosa, tuvimos que llamar al servicio de emergencia por una hemorragia nasal que no cesaba, tras una cirugía en la nariz. Acude la ambulancia, el médico y la enfermera del centro de salud, en ese momento la hemorragia es muy abundante con grandes coágulos. Transcurrida 1 hora sin conseguir cesar la salida de sangre, trasladan a Estella. En Estella, no hay médico especialista en Otorrinolaringología, entre las indicaciones del postoperatorio se indica que si hay sangrado directamente al Hospital de Pamplona. ¿El protocolo, la decisión del sanitario que no dio la suficiente importancia, el ahorro en los recursos sanitarios, …? No sé, pero el devenir de los hechos es que cerca de las 3,30 de la madrugada sigue sin extinguir la hemorragia. Al paciente, mi marido, con las constantes vitales descontroladas, en muy mal estado, deciden trasladarlo en transporte sanitario medicalizado a Pamplona. En Urgencias de Pamplona el médico, especialista en Otorrinolaringología, consigue en un pasmoso breve tiempo controlar la hemorragia. Cinco horas de hemorragia nasal abundante, traslado y atención en el hospital de Estella, dos ambulancias, una de ella medicalizada, el mayor tiempo de ingreso hospitalario posterior (hoy es el 4º día en el hospital) y lo más importante: la puesta en riesgo la salud del paciente. Vuelvo a reiterar que llegó en muy mal estado a las Urgencias de Pamplona.

En primer lugar, creo que los protocolos deben ser revisados, de la zona que se encuentran alejadas de Pamplona, concretamente la zona de la Ribera de Navarra esta muy cerca de Logroño, capital de La Rioja, y con un hospital que puede atender muchas especialidades. Y, en segundo lugar, los médicos deben de escuchar. El medico indicaba que la hemorragia era producida por la tensión arterial y el postoperatorio.

Marta Arribas Camargo