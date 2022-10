María Chivite se ha llenado el cuerpo de tiritas para las heridas que van a llegar, se ha embadurnado de líquido antimosquitos contra las picaduras que se producirán, se ha colocado ya el casco para cuando tenga que subirse a la bici y se ha tomado la biodramina por si acaso se asoman curvas. Toda precaución es poca y muchísimos los riesgos de zozobra debe de pensar la presidenta para que haya tenido que llamar a un orden preventivo a los altos cargos del Gobierno foral, compuesto por su PSN, Geroa Bai y Podemos. “Abordar la discusión de forma prudente y razonable” o “que nuestras diferencias nos permitan seguir siendo amigos”. El canto a la amistad suena naif pero ahí queda. A Navarra la gobiernan unos amigos con derecho a roce. No sean malpensados: entiéndase roce como discusión o enfrentamiento leve, cuarta acepción en el diccionario de la RAE. Claro que sí. No hay amistad que no cure el ridículo de Geroa Bai tragándose su proyecto sobre las aves esteparias, por ejemplo. Y así las que vendrán.