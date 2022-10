Unos recién nacidos, sí, y otros, no

Somos un grupo de profesionales sanitarios que trabajamos en una UVI móvil del Servicio Navarro de Salud. Nos gusta nuestro trabajo. Nos comprometemos cada día. Y procuramos formarnos en cada momento, para hacerlo lo mejor posible, con los últimos avances y en todas las situaciones posibles.

Sin embargo, hay situaciones en las que ni nuestra formación ni nuestra dedicación son suficientes para prestar la debida atención a los niños recién nacidos, debido a que el número de casos que se nos presentan son muy, muy escasos. Los profesionales adquirimos algo de destreza cuando tenemos un volumen elevado de casos similares, lo que implica que, igualmente, vayamos adquiriendo la confianza necesaria para los siguientes casos. No nos referimos a los casos de recién nacidos graves dentro de un hospital, sino a los casos que nosotros atendemos. Afortunadamente, son pocos al año en Navarra pero, por ese mismo motivo, la destreza necesaria no es la adecuada para garantizar un final feliz. Cuando un recién nacido nace prematuro o con graves problemas en Pamplona es atendido por personal extremadamente especializado, los médicos y enfermeras del servicio de Neonatología del HUN. Si ese niño tiene que ser trasladado de Pamplona a otros hospitales fuera de la Comunidad Foral (Madrid, Barcelona, etc) es ese personal extremadamente especializado el que acompaña al niño durante su traslado y cuida por su bienestar. Por contra, si ese mismo niño nace en Estella o Tudela, seremos nosotros y no el citado personal los que haremos el traslado, discriminando a esos niños respecto a los nacidos en Pamplona, en cuanto a su atención. No entendemos por qué el estado del niño y su bienestar no es un criterio único para determinar los profesionales que deben atenderle, siendo así que es un criterio geográfico el que determina la asignación de los mismos. Así, en un traslado desde Pamplona, el niño será atendido por el personal especializado mientras que, si el origen de dicho traslado es Tudela o Estella, iremos nosotros, profesionales no especializados.

Con sinceridad y humildad, sepan que si su hijo ha nacido en el hospital de Tudela o Estella, es un gran prematuro o tiene graves problemas que ponen en riesgo su vida, haremos todo lo que esté en nuestras manos para cuidarlo y lucharemos para que ese personal extremadamente especializado nos acompañe y puedan velar por su cuidado y bienestar. Pero, hoy por hoy, este acompañamiento no está garantizado. Es interesante, y adecuado compartir con todos la evidencia científica aportada por varias sociedades científicas españolas que muestran y coinciden en un aspecto: la drástica reducción de complicaciones si ese recién nacido grave va acompañado por personal extremadamente especializado durante el traslado hasta el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de Navarra. Así lo dicen la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), la Sociedad Española de Neonatología (seNeo), la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Como profesionales y usuarios del Sistema Navarro de Salud nos vemos obligados a comunicar públicamente la discriminación que sufren los recién nacidos navarros en función del hospital donde nacen. A día de hoy, el pronóstico de un recién nacido grave depende, además de su situación clínica, del hospital donde haya nacido en Navarra.

Idoya Laspalas, Beatriz Lasterra, Loreto Bacaicoa, Itziar Oviedo, David Navarro y Mariano Fortún, personal sanitario de la ambulancia B-161.