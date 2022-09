El trazado por Ezkio no pasa por Alsasua

En los Diarios de Navarra del 14 y del 15 de septiembre se ha publicado que el Ministerio y el Gobierno foral han pactado avanzar en las obras del TAV de Pamplona a Alsasua. Se indicaba que el tramo Zuasti-Alsasua es común para las dos opciones, por lo que, decían, se puede empezar con ese tramo mientras se hacen sondeos en el ramal de Ezkio.

En el plano que adjuntamos y que corresponde al proyecto de las dos alternativas expuesto a información pública en 2018, puede verse que el trazado a Ezkio (verde) se desvía del de Vitoria (violeta) en Izurdiaga, nada menos que a 28 km de Alsasua. Es decir, no hay un tramo común Pamplona-Alsasua (salvo Zuasti-Izurdiaga de otros 10 km) por lo que no tiene ningún sentido la propuesta. Dado que presentamos una alegación al Estudio de alternativas, con el plano que adjuntamos y no nos han contestado, tenemos que entender que sigue en vigor, ya que de haberse modificado el ramal a Ezkio deberían haber contestado a la alegación, justificando la desestimación de la misma y señalando el nuevo trazado. No puede admitirse la propuesta del consejero sin que haya un proyecto Alsasua-Ezkio en el que se detalle, con los estudios topográficos y geológicos correspondientes, el posible trazado y se justifique por qué se ha introducido esta solución, respecto a la que se expuso a información pública y cuáles son su trazado en planta y su perfil longitudinal.

Parece ser que el Gobierno de Navarra se ha dado cuenta de que decir que lo importante es que se haga pronto sin importar si es por Vitoria o por Ezkio es una barbaridad para los intereses de Navarra, que es lo que deberían defender nuestros políticos navarros. Ahora en vez de rebatir todos los argumentos positivos que tiene la solución de Ezkio plantean aumentar los sondeos en ese ramal. Da la impresión que siguen apoyando la solución de Vitoria y la posponen para no asumir el coste electoral que ello supondría en las elecciones de mayo del 2023. Como consecuencia de lo anterior solicitamos a los partidos políticos que exijan la comparecencia en el Parlamento Foral del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra para que aclare lo expuesto.

Francisco Galán Soraluce y Javier Sainz de los Terreros Goñi Ingenieros de Caminos