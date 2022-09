Transparencia o propaganda

Ahora, a la propaganda, en su peor acepción, la llaman transparencia. Propaganda electoral pagada del erario público. Se va a titular Las cuatro estaciones, la serie que va a contarnos la vida y andanzas del presidente Pedro Sánchez. “Transparencia acorde con la democracia del siglo XXI”, y no se les cae la cara de vergüenza. Casualmente, en año electoral. En Moncloa han debido pensar que no son suficientemente bochornosos los encuentros organizados con ciudadanos hábilmente escogidos para que planteasen sus incertidumbres al presidente, que han ideado una serie para contarnos el trabajo diario de Sánchez. Más parece el NO-DO del siglo XXI. Con todo lo que les toca soportar a los ciudadanos, el presidente está preocupado por su imagen. Y lo peor es que no haya ningún asesor que le diga que la imagen no mejora con una mala propaganda, sino con una buena gobernanza.