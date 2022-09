Indefensión en el trabajo

Como mujer que soy me hallo indignada y horrorizada y como trabajadora del ahora llamado Hospital Universitario, asustada e indefensa ante el hecho sucedido estos días. Una compañera -y digo compañera por compartir lugar de trabajo y género- ha sido violentamente asaltada y violada en nuestro centro de trabajo. Me siento rabiosa e impotente, como la mayoría de mis compañeros.

Han circulado versiones varias pero ha faltado la oficial, la del propio centro reconociendo lo sucedido, por supuesto siempre con la total protección y privacidad de la víctima e indicando que se tomarán medidas respecto a una mayor seguridad y control de accesos a determinadas horas, algo que nos falta... No es lógico que haya dos personas de seguridad y se ubiquen en las Urgencias, dejando desprotegidos el resto de zonas hospitalarias. Entre el robo de 27 endoscopios y esta salvaje agresión, está claro que hace falta una mayor seguridad. Igual hay que desviar fondos para ello y así podernos sentir más seguras. Se me ocurren muchas maneras de proporcionar seguridad, no sólo con la presencia de un agente de seguridad sino también mediante alarmas de fácil pulsación o cámaras bien situadas y controladas, lo que sea que nos proporcione seguridad en este entorno en el que mayoritariamente somos féminas. Por otra parte, al hilo de la seguridad, un amplio tanto por ciento hacemos uso del parking subterráneo gestionado por Telpark y tenemos acceso a unos bonos reducidos que nos obligan a aparcar en las plantas - 4 y - 5. No saben lo que es acceder allí a las 2 ó 3 de la madrugada cuando sales de una prolongación quirúrgica, o incluso a las 22 horas y encontrarse el parking con una luz mortecina a partir de la segunda planta. No digo que haya luz continua, pero sí sensores de movimiento, por favor, piensen en nuestra seguridad.

Termino incidiendo en las dos peticiones, un aumento de seguridad y un control por parte del centro e iluminación en el parking en todas las plantas. Y, desde luego, todo mi apoyo hacia la compañera agredida, no quiero ni pensar en cómo lo estará viviendo. Sólo puedo decirle que mucho mucho ánimo, que saldrá de esta, que sea quien sea vale muchísimo y que todos estamos con ella y le enviamos un fuerte abrazo.