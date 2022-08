Increíble pero cierto. Ayer me percaté de que en solo un año he tenido cuatro médicos. Nada de especialistas que hayan atendido a cuatro partes de mi cuerpo para terminar con sus achaques. Han sido cuatro médicos de cabecera, como decíamos antes. Médicos de esos que auscultan, miden la tensión y te recetan lo que creen que puede bajar la fiebre o acabar con tal o cual dolorcillo. Y luego dicen por ahí que no hay médicos cuando cuatro nada menos han estado a mi disposición durante un año. Bueno, lo de a mi disposición es un decir, ya que tan solo he conocido a uno de ellos que tras consulta telefónica me citó en el centro de salud, examinó mi hombro izquierdo y me dijo que necesitaba rehabilitación, pero que era tan larga la lista de espera que me convendría ir a un fisioterapeuta privado. Dicen que no hay médicos. Incluso oí un día a la consejera de sanidad a través de la TV, hacer una oferta de empleo a quienes tuvieran el título. Imagino que cada año salen de la facultad una buena cantidad de ellos deseosos de trabajar. ¿Todos se van al extranjero en busca de mejores sueldos? Porque me malicio que los cuatro que yo he tenido, estaban en alguna lista a la espera de ser llamados, o sea en el paro y, seguramente con ganas y necesidad de trabajar. ¿Dónde están ahora, una vez terminado su contrato con mi centro de salud? Porque cualquiera puede ver que en los asientos para la espera frente a las consultas hace tiempo que no se sienta nadie, y los pasillos se ven desiertos, como si toda Pamplona gozara de excelente salud. Mientras, entre amigos se comenta que no hay manera de que un médico se ocupe de nosotros. Ni siquiera por teléfono, ya que el empleado que atiende a este parece hacer una criba de cuidado. Por eso me intrigan los cuatro míos, que supongo pueden ser cinco dentro de pocos meses, como no ocurra un milagro y nos adjudiquen al fin uno no perecedero que nos conozca al entrar y sepa de nuestros males. Pero, ¿dónde están los médicos?