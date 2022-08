En este agosto en que la crisis energética, la guerra en Ucrania y la tensión entre China y Taiwan auguran un futuro incierto, Inés Arrimadas ha dejado dicho que su partido, Ciudadanos, tiene que “reconectar” con la sociedad española. Arrimadas pone fecha para ultimar la “reconexión” en enero de 2023. Lo cierto es que no le va a resultar fácil. Su antecesor en el cargo, Albert Rivera, dio muestras de una inmadurez política notable y de un excesivo ego, y sí, por qué no decirlo, antepuso sus intereses a los del país negándose a formar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Rivera se equivocó en casi todo, también en desplazar a Inés Arrimadas a Madrid, y haberla impedido presentarse a la investidura en aquellas elecciones que Ciudadanos ganó en Cataluña, aunque, no con suficientes escaños para gobernar. Pero renunciar a presentarse a una sesión de investidura fue un error de libro. Como lo fue casi desmantelar el partido en Cataluña con la pretensión de tomar mejores posiciones en Madrid. En fin, no se trata hacer el recuento de los errores sino de reflexionar sobre si realmente Arrimadas y su partido tienen alguna posibilidad de “reconectar” con los españoles. Porque una cosa es que haya muchas voces que consideran que sigue siendo necesario un partido de “centro” y otra muy distinta que se pueda confiar en Ciudadanos. Eso sí, desde el PP han ofrecido a alguno de los líderes del partido naranja que se incorporen a sus filas y buena parte se ha negado. Ya veremos qué sucede si después de las próximas elecciones autonómicas y municipales, Ciudadanos no logra “reconectar” y eso da lugar a un montón de políticos de esta formación a tener que incorporarse al paro. Como no tengo carnet de pitonisa, ignoro si Inés Arrimadas logrará esa “reconexión”, aunque tengo mis dudas, como también las tengo de que ella misma sea la líder que necesita un proyecto de centro. Es lo que pasa cuando se suscita muchas esperanzas y Ciudadanos y ella misma las suscitaron, que cuando esas esperanzas se defraudan es difícil dar una nueva oportunidad. La respuesta la darán las urnas.