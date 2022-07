Cuando veo Navarra en algún documental, me felicito por tener la suerte de vivir aquí, en un lugar de hermosos paisajes y tan diferentes unos de otros. A veces me pregunto si la belleza luce más en una pantalla, porque es en ella donde la valoramos más que cuando la vivimos paseando sus pueblos, ríos y montañas. Pero no, Navarra es una preciosidad, y así nos lo hicieron ver en una página de Mujer hoy, “Un viaje Slow”, para sentir y disfrutar Navarra. Y qué gusto da leerla y pensar que estoy aquí, entre paisajes de ensueño, paseando por ellos como si fueran el jardín de mi propia casa. Y contenta paladeaba esas líneas hasta topar con la frase: “las vistas maravillosas a la montaña en Tierra Estella, Olite o San Martín de Unx...”. Porque en unos pocos días a San Martín de Unx el fuego le ha cambiado el paisaje y ya no tiene mil colores ya que el negro se ha enseñoreado del lugar. De este y de otros lugares. Las llamas y el viento nos han tenido en vilo temiendo perder Leyre, Ujué, Obanos... La tragedia ha terminado, se apagaron los fuegos, pero la devastación continúa, y dicen quienes de esto saben, que la tierra tardará décadas en recuperarse, en volver a ser lo que era; mientras nos advierten, como en tantas otras ocasiones, de que el fuego de los incendios debe apagarse en invierno, limpiando los montes de toda maleza y restos de poda que en ellos se acumula. ¿Se hace esto alguna vez? Hablar de la negra estampa de los lugares abrasados contrasta con la luminosidad del blanco y rojo que lucen Pamplona y otros lugares en fiestas. Son días para la alegría y la diversión, para honrar a nuestro Santo en su recorrido por las calles, pero cuando el pobre de mí apague el blanco y el rojo sanferminero, habrá llegado el momento de poner manos a la obra, porque de lo contrario, los que como yo tienen muchos años no verán reverdecer la tierra, porque ya una sola década es mucho para quienes muchas llevan vividas.