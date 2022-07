Por ponerle un pero a toda esta alegría, me entero de que hoy los antitaurinos no se van a manifestar en pelotas en su ya tradicional protesta por la suerte de los pobres toros de San Fermín. Es una pena que se pierdan las tradiciones. ¡Qué bellos eran todos esos veganos enseñando las carnes! Anunciaban que los toros ya no le interesan a nadie y lo decían ellos, que eran cien, y la plaza se llenaba después con veinte mil. Claro que no hace falta ser mucha gente para tener razón, pero es que para venir a Pamplona a decir que los toros no interesan hay que tenerlos bien puestos.

Luego los medios hacían lo que podían y por eso salían cuatro en bolas con banderillas pegadas a la espalda con velcro y sangre de ketchup y, como habían llegado los fotógrafos del mundo y el cinco no hay nada que contar, eran portada en el Diario de Winnipeg con el mensaje de que los sanfermines taurinos son una fiesta muy contestada. Después, cuando Padilla salía por la puerta grande ante 19.000 personas, no daban ni una sola línea y eso es así, qué le vamos a hacer. Digo que las cosas que son mayoritarias no tienen porqué ser medida de nada, pero es que los animalistas no tienen un concejal, un diputado, un senador y un nada porque la gente no les vota por la razón que sea. En las andaluzas, el Pacma perdió la mitad de los votos y lo que te rondaré, morena.

Ahora no está de moda el Pacma, pero se lleva vestirse de dinosaurio hinchable, así que los alegres chicos de Anima Naturalis y el PETA (56 millones de euros de presupuesto al año) han desistido de desnudarse después de 19 años enseñando la empatía y se vestirán de T-Rex, esto es Cebadita del pleistoceno. La pega que le ven los antitaurinos a la tauromaquia no es solo que se mate al toro, si no que se vea, es lógico que dejaran de enseñar los pechos. Hoy van a salir vestidos de dinosaurio y su lema es que “la tauromaquia es prehistoria”. Otra buena razón para conservarla.