El informe perdido de Yesa

En un mundo digital, en la era del 5G y el metaverso, ha desaparecido un informe elaborado por el Colegio de Ingenieros sobre la seguridad del recrecimiento de Yesa . El Ministerio para la Transición Ecológica dice que lo entregó aly a la. Al Ejecutivo foral no le consta. La CHE no sabe, no contesta. Y aprovechando la coyuntura, las asociaciones contrarias a las obras, augurando un cataclismo. Un informe puede perderse, pero no desaparecer. Salvo que se hiciera con una máquina Olivetti del siglo pasado. De algún ordenador habrá salido, habrá una copia del informe en alguna parte o en la nube... No es serio, y mucho menos transparente, que dos instituciones se echen la pelota sobre un informe encargado en 2018. Un estudio sobre la seguridad de un embalse. A esto se llama dejadez, pasotismo e incompetencia.