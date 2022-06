El salvadidas Alzórriz

Tres años en el Gobierno de Navarra, y al socialista Ramón Alzórriz se le ha subido el sillón a la cabeza. Repite a pies juntillas la consigna de su jefe Pedro Sánchez, y están empeñados en que lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía. Dice Alzórriz que el resultado de los socialistas andaluces no se repetirá en Navarra, y que no es extrapolable. Y tanto. La diferencia es que los socialistas navarros llevan ya tiempo con unos resultados en la Comunidad foral que les dejan muy lejos de la fuerza más votada, Navarra Suma. Por más que Alzórriz se ofrezca a echar un salvavidas a Juan Espadas, se olvida de que el escenario es bien diferente. Su labor de coaching pincha en hueso. Allí no hay nacionalistas con los que pactar, ni un EH Bildu al que blanquear saltándose todas las líneas rojas para llegar al Palacio de Navarra. La cantinela del Gobierno progresista queda muy bien para el power point, pero la realidad de las urnas es otra.