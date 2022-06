El grito de "¡que viene Vox!" ya no asusta a nadie

Lo ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, Marisa de Simón, que a la izquierda le toca ir un buen tiempo al rincón de pensar, tras las elecciones andaluzas. Ahí pueden coincidir unos cuantos, desde el Partido Socialista, pasando por Ciudadanos y acabando por Vox. Porque salvo Juanma Moreno, todos han perdido. Unos más que otros. El batacazo de la izquierda, a la izquierda del PSOE, es para no salir del rincón de pensar en mucho tiempo. Que vayan tomando nota Podemos, IU y Batzarre, porque el viento sur, antes o después, llega a Navarra. Y el PSN, aunque no quiera mirar hacia la España meridional, habrá aprendido que una campaña al grito de “¡que viene Vox!”, ya no asusta a nadie. Al contrario, contribuye a engordar a su gran adversario político, el PP. Y dicen que lo sucedido en Andalucía nada tiene que ver ni con Sánchez ni con Navarra, ni con los pactos con Bildu, ni con los independentistas catalanes... Pues que sigan así.