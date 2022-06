Enfermedades invisibles y pacientes anónimos

El miércoles por la noche acudí a una reunión de Alcohólicos Anónimos para escribir un reportaje. Hacía tiempo que quería ‘colarme’ en uno de esos grupos para escuchar aquello de “hola, me llamo Antonio y soy alcohólico” que solo conocía por las películas. Mi objetivo era (y es) trasladar uno de esos encuentros a las páginas del periódico. Contar qué se hace, qué se dice y qué tipo de personas asisten (hombres, mujeres, jóvenes, mayores, empresarios, fontaneros, que beben cerveza o son adictos al vodka...) ¿Con qué objetivo? Para que si alguien tiene problemas con el alcohol, se anime a sumarse al grupo. Sin miedo y sin tabúes. El caso es que salí de aquel encuentro, sofocada por la canícula y helada por las emociones que aún flotaban en aquella pequeña bajera en la que cualquier papel servía para abanicarse, aunque fuera con aire caliente. Al montarme en el coche, conecté el teléfono que, como norma de las reuniones, había mantenido silenciado. Vi una llamada perdida y marqué. Y entonces, esa noche tórrida de verano, recibí una de esas noticias que se abren en la vida, como el velo de una novia. Había ganado el Premio Tiflos de Periodismo Social de la ONCE por una serie de reportajes sobre las enfermedades invisibles. Sobre aquellas patologías que no se ven pero que convierten la vida de quienes las padecen en un infierno y que les incapacitan en su día a día cotidiano. De golpe, me acordé de María José, Izaskun, María, Jesús Mari y Mikel. Aquellos dos hombres y tres mujeres que no dudaron en compartir conmigo, y por ende con los lectores, su testimonio para que yo pudiera contarlo. Para que relatara cómo se convive con la migraña, la esquizofrenia, la epilepsia o la fibromialgia. Males que no se ven, como otras patologías físicas. Pero que están ahí. Como el alcoholismo, una enfermedad “incurable, progresiva y fatal”, como recoge uno de los puntos del programa de Alcohólicos Anónimos. Y entonces me sentí muy afortunada. Porque mi profesión me permite empaparme de grandes historias de vida. Casi casi como un confesor. Un escuchar que no persigue otro fin que contárselo a otros. Y conseguir que quienes sufren se sientan, al menos, un poco menos solos.

Decía mi compañero Javier Marrodán, con motivo de la presentación de su último libro ‘Tirar del hilo’, en la entrevista que le hizo mi también compañera Laura Puy, que “ser periodista es un pasaporte para asistir a situaciones muy destacadas”. Él lo cuenta, con motivo de las miles de entrevistas que hizo a lo largo de su carrera profesional, pero sobre todo, con las víctimas del terrorismo. “Esto no se lo he contado a nadie”, parafraseaba la confesión de algunos de sus entrevistados. Algo que a mí también me ha ocurrido. “Es una responsabilidad profesional hacer justicia y reflejarlo. Soy un privilegiado”, insistía y yo comparto cada palabra de este maestro de periodistas del que tanto he aprendido, desde que llegué a la redacción del periódico. Cuando era una becaria asustada.

Me interesó mucho conocer las vidas de María José Salvatierra, que ha sufrido migrañas desde hace treinta años y que ahora, a los 61 y gracias a un nuevo tratamiento, puede disfrutar de sus nietos. La de Izaskun Adot, que siempre me ha parecido una heroína. Madre de tres hijos (dos con discapacidad), padece fibromialgia y vive siempre con dolor, lo que, confiesa, le ha cambiado hasta el humor. Aunque sigue al frente de su casa y su familia. O la de María Azcona, que a pesar de que su hipotiroidismo se “descompensa” con los embarazos, se quedó en estado de su tercera hija (que ya tiene seis meses) al poco de entrevistarla el año pasado. El testimonio de Mikel (nombre falso de un joven con esquizofrenia) me resultó muy duro aunque él, con gran fuerza de voluntad, sigue adelante a pesar de los delirios o alucinaciones. Lo mismo me ocurrió con el de Jesús María Monreal, que ha convivido con las crisis epilépticas (hereditaria en su familia) desde los 4 años y que le impidieron hasta conducir el tractor para trabajar sus campos.

Biografías de enfermos, de pacientes (en el sentido etimológico del término) que conviven con la enfermedad. Y que ponen nombre y apellidos a otros muchos que de manera anónima llevan a sus hijos al colegio o hacen turnos en la fábrica a pesar de la migraña o del dolor insoportable que les azota. Anónimos como esos alcohólicos, enfermos crónicos, que luchan a diario para no volver a beber. A todos, gracias de corazón por contarme vuestras historias.