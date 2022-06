Una OPE, ¿y qué más?

Estaban avisados. Los responsables de Salud salieron de gira con sus mejores galas a explicar las bondades de su plan de Atención Primaria. Y claro, la OPE iba a ser la solución para acabar con la falta de médicos de familia en varias localidades navarras. Que el power point lo aguanta todo y las concentraciones de protesta incomodan. ¿La realidad? De momento, el 20% de las plazas no se han ocupado. Y los ciudadanos están más que hartos. Los problemas en la Atención Primaria tienen pasado, presente y, si no se toman decisiones valientes, futuro. Y a los gestores de la Administración corresponde ponerle remedio de una vez. Las comunidades están compitiendo para atraer profesionales que atiendan a su población. ¿Y Navarra? Ahí es donde hay que invertir y ser resolutivos. La Salud es un bien básico, y no es de recibo que muchos ciudadanos tengan que pasar por un calvario para ver al médico. Sobra palabrería y urgen soluciones para el hoy y el mañana.