Se detecta inquietud en los vecinos de la zona. La misma inquietud que sufrieron hace unos años. Es porque temen que de una u otra forma desaparezca o disminuya la Plaza de la Cruz. ¿Por qué si no esos trabajos que ahora se realizan en ella? Hay quien dice que se trata de hacer un estudio de las raíces de los árboles para saber en qué condiciones están, pero se malician los vecinos que un futuro aparcamiento en sus cercanías tiene mucho que ver con ese estudio y por eso se sienten inquietos por la Plaza. ¿Quedará como está tras la construcción del aparcamiento, se reducirá su tamaño o se verá privada de algunos de sus frondosos árboles? No extraña el malestar vecinal. Además de pulmón verde de la zona, la Plaza de la Cruz es nuestro cuarto de estar, disfrutado por personas de cualquier edad: padres con los cochecitos de sus bebés, niños más crecidos disfrutando del parque infantil, trepando por él o balanceándose en los columpios. Incluso cola esperando turno junto a ellos se puede ver en muchas ocasiones. Bancos al sol o la sombra, según se desee, acogen a los mayores atentos a sus periódicos o simplemente contemplando el entorno, y las horas del recreo son verdadero hervidero de adolescentes que ¡al fin! Se han visto liberados del patio del colegio o el insti y saborean el almuerzo sentados en el suelo, contándose sus cosas en corrillos. Y todos, pequeños y mayores recordarán sus juegos, paseos y descansos en esa plaza que parece siempre en lucha por sobrevivir. ¿Es realmente la calle Sangüesa el lugar donde irá el aparcamiento o se comerá parte de esa concurrida plaza? Cualquiera que pase por ella, al ver lo frecuentada que es, comprenderá por tanto que la inquietud vecinal ante el riesgo de perderla, está justificada. Por eso, para tranquilidad de todos, no estaría mal que el Ayuntamiento explicara con claridad, cuáles son sus planes. ¿No merecemos esto los vecinos?