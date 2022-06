Encierro sin médicos

No tiene ninguna gracia. Aunque el concejal de Servicios y Juventud del Ayuntamiento de Estella se lo tomase a broma. La celebración de un encierro y las vaquillas en la plaza de toros sin personal médico ni de enfermería , tal y como exige la ley, no provocó ningún “caos apocalíptico” -palabras del edil-, pero desde luego, él no contribuyó a que no se produjera., expulsado del Partido Socialista por tránsfuga, tendría que dejar de tirar de ironía para justificar lo injustificable.contratado para el evento. No sucedió ninguna cogida importante en el encierro y las vaquillas. Pero, ya que el verbo dimitir no forma parte de su vocabulario. Ni ahora ni cuando abandonó la disciplina del PSN para dar la alcaldía al candidato de EH Bildu.