Profesores de 1ª y de 2ª

Unos 160 profesores y profesoras de religión no perderán sus puestos de trabajo ni verán precarizadas sus condiciones laborales. Gracias a Navarra Suma y a Geroa Bai, porque si fuese por el Gobierno de María Chivite, ya podían ir buscándose la vida. Son trabajadoras públicas -la mayoría mujeres-, igual que los 350 profesores del PAI, para los que el Partido Socialista sí ha aprobado una ley específica con el loable objetivo de estabilizar los puestos de trabajo. ¿Por qué unos sí y otros no? Según los contenidos de las materias que imparten se les reconoce sus derechos o se les envía a galeras. El portavoz socialista Jorge Aguirre critica la norma aprobada por “ideológica”. Lo ideológico, y sobre todo sectario, es tratar laboralmente de distinta manera a unos trabajadores públicos respecto a otros trabajadores públicos. No hay profesores de primera y segunda, hay personas con derechos.