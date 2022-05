Sánchez: no lo explique que es peor

Es el modus operandi del sanchismo. Cuando los socialistas se ven acorralados, sacan a relucir las condenas de corrupción del PP. Como si estuviera el PSOE para señalar a nadie. Sánchez no sabe cómo explicar la destitución de la directora del CNI, y para defenderse llama “mangantes” a los dirigentes populares. El presidente trata de hacer bueno aquello de que la mejor defensa es un buen ataque, pero no cuela. Por más que lo adorne, la realidad es que ha servido la cabeza de la máxima responsable del CNI en bandeja a sus socios independentistas. No tiene escrúpulo alguno en llevarse por delante a quien haga falta con tal de seguir en el sillón. Los instigadores de un referéndum ilegal acaban indultados, con la cabeza de la directora del CNI bajo el brazo y en primera fila de la comisión de secretos oficiales... Que el independentismo es insaciable en su intención de socavar el Estado de Derecho es sabido. Lo lamentable es que Sánchez les baile el agua.