PAI, euskera y el embudo de Kontseilua

No se puede decir más claro. Kontseilua, organización de asociaciones para “normalizar” el euskera, considera muy grave el acuerdo entre PSN y Navarra Suma sobre la estabilidad del profesorado PAI (inglés): “un golpe contra la igualdad de los navarros”, “el actual modelo educativo niega el derecho a conocer el euskera a miles de niños y niñas”, “poner en el centro el posible derecho a conocer el inglés es perverso”, “ya es hora de hacer más presión, de poner en el centro el tema del euskera y apretar las tuercas”. Es difícil decir tantas barbaridades en tan poco tiempo. Se retratan. Desconocen el significado de la palabra libertad de elección. Lo suyo es imponer. Apretar las tuercas. En Navarra, todos los niños que quiere educarse en euskera lo pueden hacer. Pero también hay miles de familias que optan por educar a sus hijos en inglés. Se llama libertad. Pero a Kontseilua no le gusta, no han pasado por su embudo.