Alcohol y bicicleta, multa al canto

No es una buena señal. La Policía Municipal denunciaba este fin de semana en Pamplona a siete personas que iban en bicicleta por superar la tasa máxima de alcohol . Y no es la primera vez que sucede. Esta es la manera que tienen algunos de querer aprovechar la nueva movilidad. Subirse a una bicicleta después de ponerse hasta arriba de alcohol. A ver si cuela y hay suerte, y como no es un coche esquivan los controles de alcoholemia y no les hacen soplar... Vaya tela. Con esta gente no hay campañas ni concienciación que valga. Buena denuncia y a ver si aprenden. Resulta desconcertante que todavía haya personas que no entiendan el riesgo que implica conducir cualquier medio de transporte cuando se ha ingerido alcohol. Lo mismo vale para un coche que para una bicicleta o un patinete... En cada despiste y en cada imprudencia el peligro se multiplica. Para ellos y para los demás. En la seguridad vial la tolerancia con el alcohol tiene que ser cero. No hay más.