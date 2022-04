Esperando a la CHE

Las razones por las que no se limpian los cauces de los ríos es lo más parecido a un expediente X. No se comprende que la burocracia de la Administración o algunas prejuiciosas tesis impidan la limpieza de los ríos, necesaria para la prevención de inundaciones. Que haya pasarelas en el Arga cerradas por la peligrosidad para el tránsito de peatones, ante la acumulación de troncos, ramas y todo lo que arrastra el agua, no tiene un pase, con lo relativamente sencillo que supondría su limpieza. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Pamplona no pueda actuar en el tramo del río que pasa por su término municipal, porque la Confederación Hidrográfica del Ebro no le ha dado permiso? No es preciso estudiar en Harvard para saber que la acumulación de materiales y la suciedad del cauce son un obstáculo y un riesgo para las personas y los bienes cercanos al cauce. Y la CHE, pensándoselo.