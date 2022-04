La Atención Primaria, en peligro de extinción

La Atención Primaria no necesita más documentos. Queremos presupuestos, inversión y plazos, no declaraciones de intenciones. La Atención Primaria ha sido maltratada de manera sistemática por todas las instituciones. Necesitamos aumentar el peso de la Atención Primaria dentro de los currículos formativos del grado universitario. Para ello, lo principal es abandonar la precariedad laboral y asistencial a la que están sometidos los médicos y médicas especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría que trabajan en Atención Primaria. Que la vocación no sea una excusa para paliar las debilidades del sistema. Tenemos una enorme preocupación por la Atención Primaria (AP) debido a la tremenda sobrecarga a nivel laboral, psíquico y de presión de nuestros profesionales sumada a una Administración que no ofrece soluciones. El maltrato a los profesionales consigue que la AP sea un sitio donde los médicos especialistas más jóvenes no sólo no quieren ir, sino de la que buscan salir. Esto se mejoraría haciéndola atractiva en cuanto a remuneraciones, condiciones laborales y capacidad de resolución, de docencia y de investigación. La AP la salvamos los profesionales, no la Administración, responsable de que los ciudadanos no posean la atención sanitaria a la que tienen derecho y merecen. Necesitamos ya en Atención Primaria: una política de personal apropiada con adecuación de las plantillas y eliminación de la precariedad laboral; una apuesta real desde Sanidad para alcanzar un presupuesto finalista para la AP, como mínimo, del 25% del total sanitario; flexibilizar la burocracia; un plan de sustituciones para cubrir las ausencias; potenciar la figura del tutor de medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria Urbana y Rural, así como aumentar el número de plazas de formación acreditadas y ofertar el 100% en la convocatoria MIR.

La inversión en Atención Primaria ha sido mínima desde hace años y venimos reclamando que aumente el presupuesto en este nivel asistencial, que el médico de familia tenga acceso a todas las pruebas diagnósticas y que no existan barreras administrativas a la prescripción. De esta forma, la capacidad de resolución del médico de familia aumenta, así como su coste-efectividad.

La Atención Primaria ha quedado tocada por todas las olas pandémicas, especialmente la sexta, que nos ha golpeado contundentemente y ha colapsado los centros de salud del país. Además de esto, desde el primer nivel asistencial hemos experimentado el rechazo social a unos profesionales de AP, que no han dejado de acompañar a sus pacientes y por ello suman altas cotas de burnout y ven invisibilizada la atención soportada durante dos años de pandemia COVID-19.

Hemos pasado por hasta seis olas y, en cada una de ellas, las condiciones se han visto agravadas enormemente, sobre todo en esta última, en la que la gran carga de trabajo burocrático ha restado un valioso tiempo a la labor asistencial de nuestros pacientes. Las carencias y necesidades de los centros de salud, denunciadas de manera reiterada por los profesionales de Atención Primaria, han aumentado de forma exponencial con la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Las colas de pacientes ante las instalaciones han puesto de manifiesto la compleja situación que antes no se visualizaba tan claramente. En Navarra, se ha ido produciendo un deterioro de la Atención Primaria, donde la falta de médicos se suma a la sobrecarga del trabajo diario y el alto riesgo de burnout de los profesionales tras estos dos difíciles años. Pedimos al Gobierno de Navarra que valore a sus profesionales, mejorando sus condiciones laborales y aumente el presupuesto en Atención Primaria.