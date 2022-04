No podía fallar. En cuanto se acaban los días festivos, le falta tiempo al presidente Sánchez para lanzar susa los cuatro vientos.. Y de paso agitar el fantasma de la ultraderecha, no vaya a ser que el CIS de Tezanos le quite la mano ganadora. Eso sí, de lo suyo con los independentistas y Bildu ni mu. O él o el caos. En sus vaticinios. Triunfalista durante meses, ahora reconoce que la economía española crecerá menos de lo previsto. Eso sí, mantiene que el crecimiento será “robusto”. Donde los demás ven un socavón, el presidente Sánchez apenas predice un bache., pues se le achaca la gran parte a la guerra de Ucrania, como si el contador de España hubiera arrancado hace dos meses con la invasión.A seguir mirando la “bola de cristal”, y si no atina, siempre habrá a quién culpar.