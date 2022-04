Todavía resuena el tortazo que Will Smith propinó a Chris Rock, algo que a muchos no ha parecido tan mal pues, como he escuchado, es peor denigrar a alguien de palabra, reírse de su defectos, que dar un cachete. Recuerdo que hace años condenaron a una madre sordomuda por lanzar una zapatilla a su hijo, y eso dio que hablar. Separar a un niño de su madre, como se pretendía, era mucho peor que un zapatillazo, aunque el fiscal no lo tuviera claro. La torta de Smith ha generado una gran casuística: que si era algo machista, por protector, lo que es un poco tonto, pues también puede irse la mano por un desprecio a un hijo, o a un padre. También se ha dicho que más vale que el agresor no era blanco, porque estaríamos ante un debate racial y una denuncia de la violencia supremacista. Esto ilustra bien que vemos ya el mundo con anteojeras, añadiendo las categorías que dicta nuestra época. Lo importante de esta torta es comprobar que todos rechazamos la violencia pero hasta cierto punto, en que la justificamos. Es decir, no la rechazamos. Si tuvieras un botón que eliminara a Hitler ¿lo harías? se suele preguntar. La respuesta es clara. Hoy se repite la pregunta con Putin, pero antes de responder habría que aclarar que es lo vendría después. La propia guerra que tenemos ahora plantea ese mismo dilema. Ser pacifista en este momento es la peor de las violencias, pues deja que el abusón imponga su ley. Gracias a Putin se impone la idea de que debemos gastar más en armamento y que defenderse es prioritario. Hace bien el Dalai Lama y compañía en pedir el desarme global, la desaparición de armas atómicas, pero ¿qué hacemos si Corea del norte, por ejemplo, se niega ¿Sería el único en tenerlas? ¿Y quién verifica ese desarme? En esto, como en todo, los grandes principios están muy bien, pero el problema está en la letra pequeña. Recuerdo cuando le preguntaron a Cela sobre la pena de muerte, y se mostró en contra. ¿Admite alguna excepción? Ninguna. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Ahora bien -continuó- a algunos criminales habría que envenenarlos con discreción.