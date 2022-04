La casa por el tejado

En las actuales circunstancias veinte céntimos son veinte céntimos. Una piedra no da tanto. Cuando a partir de este viernes los conductores reposten en las estaciones de servicio,con el avance de los números del surtidor, rápidas las cifras del precio y más lentas las de los litros (cuenta una leyenda que hubo un tiempo en el que unas y otras corrían sincronizadas a la par, lo prometo). La rebaja del combustible, sin embargo, no deja contentos a todos gracias a. Las gasolineras se expresan indignadas porque la medida entra en vigor sin que Hacienda les haya puesto negro sobre blanco las condiciones. Adelantarán la rebaja y ya se les devolverá . ¿Cuándo? Cuando sea. ¿Cómo? Como sea. No suena serio.