A Bildu no le gusta

Ya tardaban. Al grupo municipal de EH Bildu en Pamplona no le gusta el plan de seguridad que va a poner en marcha el Consistorio de la capital. Eso delo consideran “exagerado” y un “atentado contra la intimidad de las personas”. No tienen más que preguntar a los ciudadanos que se quejan del aumento de los robos con violencia, las peleas y las agresiones y abusos sexuales. Esos sí que son delitos que atentan contra la intimidad de las personas. Y dar con los autores que los cometen es el objetivo que se persigue. Y de paso,. Quienes tienen un comportamiento cívico y normal, la gran mayoría de la población, no tienen nada que temer por la presencia de las cámaras. Pero a EH Bildu y los suyos. Le tienen alergia. Prefieren campar a sus anchas.