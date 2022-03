El salseo de San Fermín

Parece que este año sí. Que después de dos bajonazos consecutivos por culpa de la covid, crucemos los dedos, los Sanfermines van a recuperar su lugar de oro en el mes de julio. Y claro, la fiesta no viene sola.locales a cuenta de la previa de la fiesta sin igual. Si no es por el lanzador del chupinazo, es por el método para elegirlo, si no por el programa de actos o porque falta participación en las decisiones... Lay diversos colectivos han reivindicado una implicación más directa en la organización de las fiestas, y el alcalde Maya les ha recordado que para eso está la Mesa de los Sanfermines. El escenario está creado, y lo ideal es que unos y otro busquen ahí el mayor entendimiento. Losde la fiesta, el conjunto de los ciudadanos, lo que esperan es que el seis de julio se pueda volver a escuchar el estruendo del chupinazo. El resto queda para el salseo de la fiesta.