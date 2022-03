Lo que hasta ayer no respondía a un procedimiento democrático, ahora ya lo es, reunirse con los representantes de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. Ya no son fachas, como decían algunos miembros del Gobierno. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por fin, ha decidido recibir al colectivo que inició el paro indefinido en el sector. Si la ministra no se hubiese puesto tan exquisita, negando cualquier interlocución directa con dicha plataforma, la falta de abastecimiento de productos, el cierre de actividades y el caos de los últimos días, quizás se hubiera evitado. Demasiada arrogancia y algún paripé que otro. Como el de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tomando nota 'in situ' de los problemas de los camioneros... Recordaba a la gira castellano leonesa del expresidente popular, Pablo Casado, entre vacas y ovejas y los extensos campos de remolacha.