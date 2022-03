La batalla entre Maya y Chivite

Veinticinco años después, Pamplona se queda sin. El nombre es lo de menos. Lo grave es que Pamplona va a tener menos recursos para dar servicios a sus ciudadanos. La nueva ley de financiación de las entidades locales da más dinero a casi todos... menos a la capital navarra, que debería ser el motor económico y la imagen de esta región. El alcalde Maya acusa a Bildu, de habérselo impuesto a la presidenta Chivite . Sea o no así, de lo que no cabe duda es de que si el consistorio siguiera gobernado por Asiron , Pamplona no sería ahora el municipio peor tratado por la ley de las Haciendas locales. El peor tratado, con la anuencia de los socialistas y nacionalistas del consistorio, que en lugar de defender un mayor compromiso del Ejecutivo foral con Pamplona, se han puesto del lado de quienes han eliminado la Carta de Capitalidad. Olvidan que están en el salón de plenos municipal, no en el hemiciclo parlamentario.