Pendientes del último día

Buen fin de semana en la liguilla de semifinales. El del Labrit fue un partidazo, un esfuerzo grande, muy bien jugado por parte de los cuatro, mucha solidez en las dos parejas, calidad, buenos tantos, un poco todo... y mucho mérito el de Julen Martija. Cuando tenía brillo Altuna hizo mucho daño. Bajó el material en la segunda parte, endurecieronlos azules el juego y lo consiguieron. Les aguantó muy bien Martija; Irribarria intentó machacar, pero a la hora de apuntillar no es Altuna y Rezusta estuvo muy sólido. Y Altuna te abre huecos, te mete ritmo y terminó decidiendo en el Labrit. Me gustó mucho el partido.

El partido del Astelena no ha tenido tanto brillo, se han visto más fallos quizá por la tensión de la propia situación al ser el partido de los perdedores del primer día. Se ha cumplido el guión de lo que sijimos en cuanto que a Laso-Imaz hay que ganarles, son muy regulares y muy fiables. En el caso de Zabaleta no sé si es que no está en su mejor punto o que los otros han llegado bien y le hacen trabajar mucho. Los partidos hay que sufrirlos, y le está costando mucho más. Laso-Imaz se agarran a todo y moralmente son muy fuertes. Lo contrario que vimos en los rojos.

Todo queda abierto para el último día. Si fuera Altuna-Martija no estaría tranquilo con Laso. Y como Zabaleta salga rabioso en el Labrit...