PSN: miedo a las palabras

El Partido Socialista ya no se atreve a llamar las cosas por su nombre. Miedo a las palabras. De lo contrario, no propondría una declaración institucional con motivo del, en la que piden a quienes dieron cobertura social y política a los crímenes de ETA, “una reflexión ética integral”. ¿Tan difícil le resulta al partido de Enrique Casas, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Joseba Pagazaurtundua... reclamar a Bildu una condena de ETA, el reconocimiento de todo el daño causado y el perdón? El partido de Chivite no lo hace porque sabe que en Bildu siguen pegados a su pasado infame y no tienen la menor intención de renunciar a él. Chivite no lo hace porque su trono en el Palacio de Navarra depende de la coalición abertzale, y prefiere contentar a Otegi, Araiz y compañía que a las víctimas del terrorismo, a las que de nuevo, se les ningunea.