Solo uno puede quedar en pie

No es la primera vez que alguien, consciente o inconscientemente, dinamita su propio partido. Apenas han pasado quince días desde que los diputados García Adanero y Sayas UPN pusieron contra las cuerdas a la dirección del partido y a la propia organización. Ambos están en la rampa de salida. Ahora, un tsunami provocado por el PP en Madrid deja tocados a dos de los principales referentes del partido, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Hay innumerables ejemplos. No queda tan lejos el enfrentamiento de Pedro Sánchez con su propio partido, hasta el punto de tener que dimitir de sus cargos... No hay ningún proceso político cainita en el que no se produzcan daños colaterales. No hay empates posibles. O ganas o pierdes. Casado y Ayuso, juntos, no son creíbles. Uno quedará en pie y el otro arrodillado. O, quién sabe, si los dos han cavado sus tumbas políticas y surge un tercero que los enterrará.