El chupinazo para Blancanieves

Frente al distanciamiento hay políticos que buscan seducir prometiendo participación. Los políticos, con menos crédito que unos sanfermines en noviembre, ofrecen el señuelo de la participación como gancho para salvarse del escepticisimo. Es la manzana envenenada del cuento de Blancanieves. Fascinados por la democracia de las redes sociales algunos quieren también para la designación del candidato a lanzar el chupinazo ese principio de ruido y participación permanente como si el voto continuo sobre las cuestiones más peregrinas fuera marchamo de democracia sólida. En la ciudad de los desacuerdos no hay consenso posible siquiera para pactar el sistema. Tampoco ojos para ver el ofrecimiento que hace unos días hizo el exdeportista hoy en el equipo de la ELA, Juan Carlos Unzué para las fiestas de la postpandemia. Choca que cuando alguien como él se ofrece para lanzar el chupinazo no corran los portavoces de los cuatro grupos municipales y le digan “gracias Unzué. No hay candidato mejor. Un tipo que anda por ahí reclamando vida digna para los vulnerables que sufren esta enfermedad degenerativa . Y mientras él anima a los frágiles, estimula a deportistas y estudiantes hay concejales abonados a la manzana envenenada de la bruja de Blancanieves.