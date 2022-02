Maya anuncia que tiene en la cabeza un nombre “indiscutible” para lanzar el chupinazo y la sabiduría popular hace correr la voz de que el personaje no puede ser otro que Juan Carlos Unzué. El adjetivo “indiscutible” en esta tierra es un filtro exigente, un camino angosto lleno de piedras que muy poquitos atraviesan sin accidentarse. Aquí lo ponemos en cuestión todo. Si el paseo de Sarasate tiene que ser a pie llano o admite escalera; si hay que talar los árboles; si en la Txantrea hay que habilitar zona azul; si quitamos los ciervos en la Taconera... Dígame de qué se trata que hoy me pongo a favor y mañana ya veremos. Que se lo pregunten si no a Adanero. O a Sayas. Gente corajuda. O voluble. De mucho discutir. Lo mismo para elegir quién quema el cohete más importante del mundo. Podría ser una designación polémica. Casi siempre. Pero de vez en cuando aparecen personas, poquitas, que disfrutan de una luz especial, una especie de estrellas que aúnan voluntades, lo iluminan todo y se hacen indiscutibles. Unzué es uno de ellos. Un ex deportista grande que dedica este tiempo de fragilidad máxima a motivar el ánimo de futbolistas o estudiantes. Lo mismo le da. Miren ustedes que el alcalde a veces se mete en jardines pero si estuvo pensando en Unzué, hoy le doy la razón. “Indiscutible.”