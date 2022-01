"Chapuzas Tezanos"

Contra todo y contra todos los estudios sociológicos. José Félix Tezanos, presidente del CIS, no se sale ni un milímetro de sus raíles ideológicos. Ni siquiera por vergüenza profesional. Cuando todos los sondeos -todos- señalan al PP como ganador indiscutible en las elecciones de Castilla y León, con la duda de si podrá gobernar en solitario o necesitará de apoyos externos, llega Tezanos y lanza al PSOE como ganador. Y es que no es la primera vez. No es un error. Ya anunció en las últimas elecciones madrileñas, en las que arrasó la popular Ayuso, un empate técnico entre los bloques de la derecha y la izquierda. Lo grave del caso es que dirige un organismo público cuyo fin es el estudio científico de la sociedad española. Y llevamos desde 2018 pagándole su sueldo todos los españoles. Al menos en la Comunidad foral no mete la cuchara, porque el PSN de Chivite podría rozar la mayoría absoluta.