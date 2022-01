"Un plan para equilibristas"

Abordar un Plan de Convivencia sin querer asumir que el mayor problema para la concordia en esta tierra durante los últimos cincuenta años ha sido el terrorismo de ETA y la complicidad de la izquierda abertzale, es un pasaporte al fracaso. No se entiende que un plan para la convivencia, no exija como punto de partida que todos los actores que justificaron la violencia terrorista y coartaron las libertades de miles de ciudadanos, reconozcan el daño causado, condenen aquellos actos infames y pidan perdón. Por eso, no es extraño que Navarra Suma no quiera implicarse en un proyecto que falla desde los cimientos. La respuesta a este intento buenista de los socios del gobierno pentapartito se encuentra en la explicación de un portavoz socialista: “El director general de Paz y Convivencia está trabajando incansable en un equilibrio muy complejo...”. No se trata de hacer equilibrismos, sino de memoria, reconocimiento y verdad.