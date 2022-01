Terminar las vacaciones y buscar el foco mediático ha sido todo uno. El presidente Sánchez admite ahora que en España hay un problema con el precio de los test de antígenos, entre los más caros de Europa, y anuncia que el Gobierno limitará el precio máximo de venta. Una medida tan tardía como necesaria. Debe ser el único español que no se había enterado. El reloj de Sánchez va a otro ritmo. ¿Dónde estaba en Navidades, cuando la demanda de test de antígenos explotó, se agotaron en las farmacias y los precios se dispararon? ¿Se ha enterado ya el presidente de que hay comunidades como Navarra en la que Salud sugiere que si uno no tiene síntomas graves o no es persona vulnerable se busque la vida para autodiagnosticarse? Y su buen dinero que les ha costado a muchos saber si estaban o no libres del virus. Ahora que los suministros están normalizándose y los precios volviendo a bajar, llega Sánchez con la receta para apuntarse el tanto.