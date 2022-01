Las administraciones van cogiendo el vicio de no responder al ciudadano ni a quien tiene la función de defender al ciudadano. Y eso no puede ser”. Lo dice el Defensor del Pueblo Javier Enériz, que algo sabe de esto. El pasotismo y la continuada falta de colaboración de las administraciones con esta institución viene de lejos. Tanto, que hasta aprobaron darle un taco para poder sancionar a los incumplidores. Tiene que ir persiguiéndoles como a los niños pequeños y avisándoles reiteradamente con el castigo de la multa para que se dignen a responder y dar la información que se les solicita. A muchos se les llena la boca hablando de transparencia y buenas prácticas, pero luego son los primeros que miran para otro lado cuando les interesa. Y los ciudadanos, con un palmo de narices en no pocos casos. Qué se puede esperar de unos grupos políticos que mantienen al actual Defensor como interino desde hace años porque ni siquiera para buscarle un relevo son capaces de ponerse de acuerdo.