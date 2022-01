"Palabra de prófugo"

El fugado Carles Puigdemont ha salido de su ostracismo internacional para asegurar que los presos de ETA sufren “vulneraciones de los derechos fundamentales” que ninguna sociedad “puede admitir”. Hace falta mucho cuajo. Las embestidas del expresidente de la Generalitat de Cataluña contra la justicia española son de sobra conocidas. Patalea desde su retiro de oro en Bélgica, no le falta detalle, y ahora le preocupan las condiciones de los terroristas y de su futuro entre rejas. De las víctimas que han sufrido la barbarie de los asesinos de ETA no dice ni mu. A estas, por desgracia, nadie puede revertirles el sufrimiento que han padecido. Y que por cierto, declaraciones como éstas sólo ayudan a avivar. Poco más cabe decir de un personaje cuya catadura moral quedó evidenciada el día que abandonó a la carrera y sin mirar atrás nuestro país para no asumir las consecuencias de haber convocado un referéndum ilegal en Cataluña. Y todavía habla de represión... Lecciones de democracia, ninguna.