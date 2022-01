No es la primera vez que el ministro Garzón pone en pie de guerra a algún sector productivo de nuestro país con sus declaraciones. No hay ministerio del Ejecutivo con menos atribuciones que el de Consumo, pero es de los ministros que más charcos sigue pisando. Son las consecuencias de tener que repartir las cuotas en el Gobierno Frankenstein de Sánchez. Hay cabida para todo. Garzón siente la necesidad de alzar la voz para que los ciudadanos piensen que hace algo y justificar su cartera. Pero lo que hace es tirar piedras contra el tejado de nuestro país. Primero fue el agravio al sector del aceite y del cerdo, luego le siguieron la guerra del chuletón, la huelga de juguetes y ahora ha desairado a la industria cárnica por decir en una entrevista que España exporta carne de poca calidad, en concreto la que se genera en macrogranjas propiedad de grandes multinacionales. Un golpe más al sector primario, por si no tuviera bastante. El propio Ejecutivo le ha desautorizado, pero Garzón mantiene que lo que dijo fue impecable. Así estamos. Y los españoles a pagar la cuenta. Y no será la última.