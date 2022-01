"A Sánchez siempre le cuadran sus números. Pero la realidad es que hay un buen número de hogares que pagan hoy la luz más cara"

Toda estadística convenientemente estrujada puede terminar por cantar datos favorables. Y si se trata de apuntalar una promesa gubernamental, no cabe escatimar. Ese escenario lo maneja como nadie el presidente Pedro Sánchez. Se empeñó con ahínco en su promesa de que los españoles acabarían el año pagando por la factura de la luz lo mismo que en 2018. Con él no van los récords históricos que ha ido marcando el megavatio ni la sacudida a los bolsillos de las economías familiares. Llegó el momento de hacer balance, y por si queda alguna duda, el Gobierno dio por buena su promesa de que el recibo de la luz, en promedio y descontando la inflación, se ha mantenido en la línea del 2018. Se apoya en una estadística aún incompleta e igualando a los usuarios del mercado regulado con los del mercado libre. A Pedro Sánchez siempre le cuadran sus números. Pero la realidad es que hay un buen número de hogares españoles, concretamente 3,6 millones, que pagan hoy la luz más cara, por no hablar del impacto sobre empresas e industria. No está la cosa como para sacar pecho.