"Quieren convertir al personal en médicos sin carrera"

Se acaban los adjetivos para definir el impacto de la sexta ola covid en Navarra. Vamos a récord diario de contagios después de casi dos años de pandemia. Y el desconcierto administrativo en el país no ayuda. Las certezas se han convertido en confusión y se ha descargado en los ciudadanos la enrevesada gestión de su salud: test, contactos estrechos, cuarentenas... Un batiburrillo de normas que quiere convertir al personal en médicos sin carrera. Y así estamos. Los sindicatos advierten del riesgo que suponen para el servicio las múltiples llamadas al 112 con dudas sobre la covid, lo que puede provocar una demora en atender urgencias reales y reclaman a Salud que refuerce el teléfono de atención covid. Los consejos de la Administración para que los ciudadanos se protejan son necesarios, pero no lo es menos atender los servicios que necesitan en momentos de tanta incertidumbre. Quienes acaban pagando el pato son, cómo no, unos servicios sanitarios y un personal tensionado al máximo y exhausto.