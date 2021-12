"Es imposible predecir cuál será el efecto de rebajar a siete días las cuarentenas cuando cada jornada se incrementan los contagios"

La decisión del Ministerio de Sanidad y las comunidades de reducir a siete días el período de aislamiento de los positivos con síntomas leves puede tener una justificación epidemiológica, avalada por la Comisión de Salud Pública. Aunque la OMS no se mostró ayer entusiasmada con la idea. En Navarra, más de 3.600 personas adelantan así el fin del confinamiento. Lo que puede resultar más desconcertante es que se cambie de criterio cuando todavía no se ha llegado al pico de la sexta ola, y en medio de las celebraciones navideñas. El protocolo de los diez días se estableció para asegurar que, con excepciones, la carga viral se rebajase hasta impedir la transmisión comunitaria. Distintos virólogos se han pronunciado incluso a favor de limitar el aislamiento a cinco días, y así lo ha determinado EE UU. Pero es imposible predecir cuál será el efecto de la medida cuando se incrementan los contagios jornada a jornada. Si la persona contagiada debe evaluar si tiene síntomas leves para poder salir del aislamiento, podría darse que tienda a sentirse asintomático o trivialice el malestar que padece ante la Nochevieja, Reyes o cualquier plan vacacional. Hay que apelar una vez más a la responsabilidad individual. De lo contrario, tratando de alentar la actividad social y económica se corre el riesgo de que enero ofrezca un panorama aun más aciago. Pedro Sánchez afirmó ayer que la covid no ha frenado sino acelerado la modernización de España. Se trata de una consideración muy osada, dado que la pandemia ha ahondado las brechas de la desigualdad en nuestro país, la reactivación parte del gran bache del pasado año, y la transformación del modelo productivo depende de la gestión efectiva de los fondos europeos. Y, sobre todo, la sexta ola epidémica continúa entre nosotros sin que nadie pueda garantizar que no le suceda otra. Aunque la gran capacidad infectiva de la variante ómicron empiece a verse como una eventual oportunidad para la inmunización de las sociedades desarrolladas al converger con las vacunas, está causando efectos muy adversos sobre la salud de millones de personas; bien directamente bien a través de la presión que ejerce sobre el sistema sanitario de cada país. El futuro sigue siendo incierto.